Carpinienne de Participations : près de 16 ME de perte en 2022

(Boursier.com) — Le résultat net 2022 de Carpinienne de Participations est une perte de -15,91 millions d'euros (-15,08 ME en 2021). Il intègre des dépréciations (14,34 ME sur les titres Foncière Euris et 1,04 ME sur le dividende Foncière Euris à recevoir) et des charges d'intérêt pour 0,45 ME.

L'actif immobilisé de la société Carpinienne de Participations comprend des actions Foncière Euris pour un montant comptable brut de 29,01 ME, intégralement déprécié au 31 décembre 2022.

A titre d'information, sur la seule base du cours de Bourse de Foncière Euris au 31 décembre 2022, soit 5,45 euros, la valorisation boursière de ces titres serait de 2,78 ME.

Il est rappelé que la société Carpinienne de Participations est tenue, au plus tard à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2024, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié de son capital ou, à défaut de procéder à la réduction de ce dernier.