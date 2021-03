Carpinienne de Participations : pas de dividende

(Boursier.com) — L 'actif net immobilisé de 30,05 ME de la société Carpinienne de Participations comprend des actions Foncière Euris pour leur montant comptable de 29,01 ME. À titre d'information, sur la seule base du cours de Bourse de Foncière Euris au 31 décembre 2020, la valorisation boursière de ces titres serait de 4,44 ME.

Le résultat net 2020 de la société Carpinienne de Participations est une perte de 0,43 ME. Il intègre des charges d'intérêts pour 0,34 ME et sa variation s'explique principalement par l'absence de versement de dividende par la société Foncière Euris en 2020.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale ordinaire de ne pas distribuer de dividende au titre de l'année 2020.