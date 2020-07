Carpinienne de Participations : en perte de 230 kE au 1er semestre 2020

(Boursier.com) — La société Finatis, société mère de la société Carpinienne de Participations, et la société Foncière Euris, dont la société Carpinienne de Participations détient 5,14% du capital, ont demandé et obtenu, par jugements du 23 mai 2019, l'ouverture de procédures de sauvegarde. Par jugements du 28 février 2020, le Tribunal de commerce de Paris a arrêté les plans de sauvegarde de ces sociétés et leurs engagements d'apurement du passif. Le Conseil d'administration de Carpinienne de Participations délivre néanmoins les résultats de la société pour le 1er semestre 2020.

Ainsi, l'actif net immobilisé de la société Carpinienne de Participations est de 30,05 millions d'euros. Il comprend des actions Foncière Euris pour leur montant comptable de 29,01 ME. Il est précisé à titre d'information, que sur la seule base du cours de Bourse moyen de Foncière Euris du mois de juin 2020, la valorisation boursière de ces titres serait de 4,62 ME.

Le résultat net de la société Carpinienne de Participations, au 30 juin 2020, est une perte de -0,23 ME (+0,87 ME un an plus tôt). Elle intègre des charges d'intérêts pour 0,17 ME. La variation s'explique principalement par l'absence de versement de dividende par la société Foncière Euris en 2020.