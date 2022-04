Carnival : la croisière s'amuse

(Boursier.com) — Carnival prend 5% avant bourse à Wall Street, alors que le croisiériste vient de faire état d'une hausse à deux chiffres de ses réservations sur la semaine du 28 mars au 3 avril, par rapport à son précédent record. Carnival Cruise Line a déclaré que la période d'une semaine du 28 mars au 3 avril avait été la semaine de réservation la plus chargée de son histoire, affichant une augmentation à deux chiffres par rapport au précédent record total de réservations de 7 jours.

Avec 22 de ses 23 navires de retour aux opérations dans tous ses ports d'attache américains toute l'année, Carnival a dominé l'industrie en termes de redémarrage et de demande des clients. Son dernier navire, Carnival Splendor, reprendra du service depuis Seattle le 2 mai, puis Carnival accueillera son nouveau navire, Carnival Celebration, à Miami en novembre. D'ici la fin de l'année 2022, Carnival aura une plus grande capacité de navigation (mesurée par les jours de couchette disponibles) qu'en 2019. En 2023, Carnival mettra en service un autre nouveau navire de classe Excel, Carnival Jubilee de Galveston.

"L'excitation du redémarrage de l'industrie, le retour réussi de toute notre flotte, la réaction des clients au Mardi Gras, la réponse de nos clients fidèles à notre 50e anniversaire cette année, le soutien de nos partenaires conseillers en voyages - et bien sûr, le travail incroyable de notre équipe Carnival - ont contribué à la forte demande que nous constatons et à cette semaine de réservation record", a déclaré Christine Duffy, présidente de Carnival Cruise Line. Duffy a ajouté que tous les canaux de vente, y compris Carnival.com, les conseillers en voyages, le centre de contact avec les invités Carnival et les planificateurs de vacances personnels, avaient contribué aux résultats record. Le redémarrage de la croisière en Australie étant maintenant fixé, Carnival finalise les plans de son retour en Australie et annoncera bientôt ces détails.