Carnival grimpe malgré Omicron

(Boursier.com) — Carnival , le géant de la croisière, prend 4% à Wall Street, alors que le groupe vient de dévoiler ses derniers comptes. Carnival admet que le nouveau variant du covid a affecté ses réservations à court terme, mais la demande observée pour l'année prochaine et 2023 suggère un impact de courte durée. Pour le quatrième trimestre fiscal, la perte ajustée du groupe s'est creusée à 1,96 milliard de dollars, contre 1,86 milliard. Les revenus se sont redressés à 1,29 milliard de dollars, alors qu'ils étaient quasiment inexistants sur la période comparable de l'année dernière. Le consensus des analystes était de 1,4 milliard. Le groupe souligne que les réservations pour le second semestre 2022 et le premier semestre 2023 sont en haut de fourchette des normes historiques, et sur des prix plus élevés.