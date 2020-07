Carnival grimpe après le point sur l'activité

(Boursier.com) — Carnival grimpe de 3,5% à 15,1 dollars après le point sur son activité. Le croisiériste continue à réduire ses coûts et ses capacités via la vente de navires alors que les réservations pour 2021 sont bien orientées. Le groupe, qui anticipe une perte nette et ajustée au second semestre, s'attend à brûler environ 650 M$ par mois sur la période. Sur les trois mois clos fin mai, la firme basée à Miami a réalisé des revenus légèrement meilleurs qu'anticipé alors que son déficit ajusté par action s'est révélé moins important qu'estimé par les analystes.