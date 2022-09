(Boursier.com) — Avec une baisse de consommation d'énergie de 20% prévue à l'hiver 2022 vs 2019 sur l'ensemble de ses centres, Carmila va au-delà des objectifs demandés en matière de réduction de consommation d'énergie. Grâce à sa stratégie Bas Carbone initiée depuis plusieurs années, Carmila est aujourd'hui en mesure de mettre en place de façon immédiate des mesures concrètes pour accélérer sur la sobriété énergétique.

1. Des mesures additionnelles de sobriété énergétique pour réduire de 20% la consommation dès 2022.

Dès juillet, Carmila a été associée à la charte d'engagement EcoWatt signée par le Groupe Carrefour qui vise à réduire immédiatement la consommation électrique en cas de pics de demandes.

Conformément aux mesures annoncées par le Gouvernement, plusieurs actions sont mises en place dès à présent.

Elles ont pour objectif de réduire de 20% la consommation énergétique dès l'hiver prochain par rapport à l'hiver 2019 - 2020.

- Les équipements de CVC seront réglés pour délivrer dans les allées 17oC en hiver, 26oC en été ou un différentiel maximal de 7oC par rapport à la température extérieure.

- En termes d'éclairage :

*Suppression des éclairages d'agrément (SAS, verrières...)

*Mise en oeuvre de détecteurs de présence dans les zones bureau

*Extinction des enseignes lumineuses et des dispositifs d'éclairage extérieurs dès la fermeture du centre

*Poursuite du plan de déploiement d'éclairage LED

*Sobriété des décorations de Noël (éclairage 100% LED)

2. Une trajectoire Carbone ambitieuse et des objectifs clairs fixés à horizon 2030

Dans le cadre de son plan stratégique "Building Sustainable Growth", Carmila a adopté une stratégie bas carbone certifiée par SBTi (Sustainable Based Target initiative) avec l'ambition d'atteindre un Net Zéro Émission d'ici 2030 sur ses émissions directes (scopes 1 et 2) et d'ici 2040 sur l'ensemble du bilan carbone (scopes 1 à 3).

Le plan d'actions mis en place consiste à :

- Poursuivre la certification de l'ensemble des actifs : 93,4% sont certifiés BREEAM à date. Carmila vise une certification de 100% de ses sites d'ici 2025 avec une note "very good" pour l'intégralité du patrimoine d'ici 2030.

- Investir et innover pour installer des équipements plus performants énergétiquement.

CARMILA ACCÉLÈRE SUR LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

*Mise en place d'un pilotage innovant des installations techniques : déploiement d'automates et de capteurs intelligents, GTB (gestion technique des bâtiments) dernière génération intégrant l'intelligence artificielle pour optimiser les plages de fonctionnement, mise en place d'une nouvelle plateforme de reporting énergétique "Energisme" permettant de piloter en temps réel les consommations.

*L'installation d'éco-régulateurs sur les chaufferies permettant de s'adapter au fonctionnement de chaque installation pour réduire la consommation de l'ordre de 20% (17 centres équipés, 800.000 Kwh économisés soit l'équivalent de la consommation mensuelle d'une commune de 1500 habitants)

*Le remplacement progressif des équipements de CVC (Chauffage - ventilation - climatisation) par des équipements innovants et notamment des roof top thermodynamiques et adiabatiques qui permettent des réductions significatives d'énergie (-40% à Place d'Arc, 1er centre commercial en Europe équipé de cette technologie).

- Agir avec l'ensemble des parties prenantes pour optimiser les consommations.

*Formation de l'ensemble des équipes et prestataires aux éco-gestes

*Recensement des actions mises en place par l'ensemble des commerçants pour

diffusion des bonnes pratiques

*Information des clients sur les mesures mises en place dans chaque centre

- Revoir la stratégie d'approvisionnement énergétique des centres pour augmenter la part des énergies renouvelables en synergie avec le Groupe Carrefour

- Initier des actions de compensation carbone avec TerraTerre, une startup qui aide les agriculteurs dans leur transition vers des modes d'exploitation à faible impact carbone. 10 exploitations agricoles proches de centres Carmila sont déjà accompagnées.

"Carmila poursuit depuis plusieurs années une stratégie Bas Carbone, ce qui nous permet aujourd'hui d'accélérer nos efforts de réduction de consommation énergétique au vu des défis qui nous attendent cet hiver" explique Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale de Carmila.