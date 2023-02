Carmila : Signature de deux accords de cession pour un montant total de 90 ME

(Boursier.com) — Carmila annonce la signature de deux accords de cession avec des family offices sur un portefeuille de quatre actifs en Espagne et sur un actif à Montélimar en France.

Le prix de cession du portefeuille en Espagne est de 75 millions d'euros, droits inclus, en ligne avec les valeurs d'expertise. Il se compose de quatre centres commerciaux, Los Patios et Alameda à Malaga et Los Barrios et Gran Sur à Algeciras, représentatifs du portefeuille de Carmila, avec un hypermarché Carrefour2, environ 35 boutiques par centre, des taux d'occupation élevés et un mix-merchandising renouvelé. Carmila assurera des missions de gestion locative, de commercialisation et d'asset management pour le portefeuille.

Le prix de cession, droits inclus, de l'actif à Montélimar est de 15 millions d'euros, en ligne avec la valeur d'expertise. Il est constitué de plusieurs locaux dans une zone commerciale attractive, attenante à un hypermarché Carrefour.

Ces deux cessions s'ajoutent à la vente d'un portefeuille de six actifs en France, finalisée en juin 2022, pour un montant total de 240 millions d'euros de cessions. Carmila dépasse ainsi de 40 millions sa cible de 200 millions d'euros de cessions sur les deux premières années de son nouveau plan stratégique "Building Sustainable Growth".