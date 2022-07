Carmila : sans réaction

(Boursier.com) — Carmila campe sur les 15 euros ce mardi, alors que Citigroup a relevé son objectif de cours à 10,9 euros, contre 8,9 euros auparavant, ce qui reste donc toujours inférieur aux cours cotés. Le groupe a renforcé sa structure financière en signant, le 21 juillet dernier, un nouveau crédit bancaire de 550 millions d'euros, arrivant à maturité en 2027, avec deux options d'extension d'un an chacune.

Cette nouvelle ligne de crédit refinance un crédit bancaire existant d'un montant de 170 ME, arrivant à échéance en 2024. Elle remplace également la première tranche, non-tirée, d'un crédit renouvelable d'un montant de 270 ME, arrivant à échéance en 2024.

La position de trésorerie de Carmila suite à la mise à disposition de ce financement permettra de couvrir intégralement le remboursement de l'émission obligataire arrivant à maturité en septembre 2023.

Cette nouvelle ligne inclut deux critères de développement durable conçus pour soutenir la stratégie de Carmila de réduction de 90% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, et de certification Breeam de 100% de son patrimoine d'ici 2025. Si ces critères sont respectés, Carmila bénéficiera d'une réduction de la marge sur crédit.