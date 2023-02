Carmila : Résultat récurrent par action de 1,56 euro, en hausse de +26%

(Boursier.com) — Carmila annonce un résultat récurrent par action de 1,56 euro, en hausse de +26% par rapport à 2021. L'EPRA actif net réévalué (EPRA NTA) par action est de 25,26 euros à fin 2022, en hausse de +2,9% par rapport à fin 2021.

La direction souligne le dépassement de la cible de cession d'actifs (240 millions d'euros à mi-février 2023, cessions en ligne avec les valeurs d'expertise) et le lancement d'un rachat d'actions de 20 millions d'euros.

Le dividende proposé est de 1,17 euro par action, en numéraire (+17% par rapport à 2021).

Perspectives affichées

Nouvelle cible de rotation d'actifs : 100 millions d'euros d'ici fin 2024.

Résultat récurrent par action attendu à 1,57 euro en 2023.

Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale de Carmila a commenté : "Carmila a démarré avec succès son nouveau plan stratégique, "Building Sustainable Growth", et atteint en avance de phase ses premiers objectifs. L'année 2022 a été marquée par le rebond de l'activité après la crise sanitaire et un chiffre d'affaires des commerçants qui est en hausse par rapport à 2019.

Carmila a lancé sa stratégie de rotation d'actifs, via la cession de 11 actifs en France et en Espagne en ligne avec les valeurs d'expertise, ce qui confirme la liquidité et la valeur de son patrimoine.

Les centres de Carmila sont ancrés dans leurs territoires et bénéficient de la puissance des hypermarchés Carrefour. Ils poursuivent leur transformation grâce à une stratégie résolument omnicanale, qui permet de faire pivoter le mix-merchandising vers de nouvelles activités et des concepts innovants."