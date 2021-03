Carmila : quel impact des nouvelles restrictions ?

(Boursier.com) — Les nouvelles décisions administratives prises dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 entrainent des fermetures ou des restrictions des commerces dans les trois pays où Carmila est présent (France, Espagne et Italie).

Sur les 215 sites appartenant à Carmila, l'ensemble des dispositions s'appliquent de la façon suivante :

En France :

Par décret du 19 mars 2021 le gouvernement a décidé la mise en place de mesures renforcées dans 16 départements, permettant seulement l'ouverture des commerces essentiels listés par le décret.

Ces nouvelles dispositions viennent s'ajouter aux mesures de fermeture applicables aux centres commerciaux de plus de 20.000 m2 déjà en vigueur sur l'ensemble du territoire et de plus de 10.000 m2 sur certains autres départements.

A ce jour,

40 centres commerciaux de plus de 20.000 m2 sont fermés depuis le 01 février 2021 ;

25 centres commerciaux de plus de 10.000 m2 sont fermés depuis le 06 mars 2021 ;

Depuis le 20 mars 2021, 14 centres commerciaux font l'objet de restrictions où seuls les commerces essentiels peuvent ouvrir ;

50 centres commerciaux restent ouverts à l'exception des activités de restauration assise et de loisirs.

En Espagne : tous les centres commerciaux sont ouverts.

En Italie :

7 centres commerciaux sur 8 sont ouverts aux seuls commerces essentiels depuis le 15 mars 2021.

Tous les centres commerciaux italiens sont fermés le week-end depuis le 24 octobre 2020.

Au total, sur les trois pays, 86 centres commerciaux sont fermés ou restreints aux seuls commerces essentiels. Les commerces fermés dans ces centres représentent, à date, 51,6% des loyers bruts totaux de Carmila.

Sur l'ensemble de son parc, Carmila s'attache à appliquer strictement le protocole sanitaire en vigueur, notamment par le suivi en temps réel du nombre de clients présents dans les centres afin de faire respecter rigoureusement les jauges.

CALENDRIER FINANCIER

22 avril 2021 (après clôture des marchés) : Publication d'information Financière pour le 1er trimestre 2021

18 mai 2021 (9h30) : Assemblée Générale des actionnaires

28 juillet 2021 (après clôture des marchés) : Publication des résultats du 1er semestre 2021

29 juillet 2021 (14h30) : Réunion d'Information Financière.