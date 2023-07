Carmila propose d'acquérir Galimmo

(Boursier.com) — Le 12 juillet 2023, Carmila a signé un accord avec les actionnaires de contrôle de Galimmo SCA en vue d'acquérir 93% du capital de la société.

L'acquisition potentielle sera réalisée simultanément à l'acquisition de Cora France par Carrefour.

La complémentarité géographique des portefeuilles de Carmila et de Galimmo, ainsi que leurs succès respectifs en matière de gestion d'actifs, offrent une opportunité de créer un acteur de référence dans l'immobilier commercial en France.

Les 52 actifs de Galimmo, situés principalement dans le nord-est de la France, sont valorisés à 688 millions d'euros à fin décembre 2022. Les sites seront gérés en appliquant les règles existantes et bénéfiques de l'écosystème Carrefour/Carmila.

Le prix total de l'acquisition de 100% des actions de Galimmo représenterait 294 millions d'euros, payé par Carmila intégralement en numéraire soit 9,1 euros par action, correspondant à une décote de 41% par rapport à l'actif net réévalue (EPRA NDV) de Galimmo au 31 décembre 2022.

Grâce à la structure financière solide de Carmila, le ratio d'endettement Loan-to-Value pro forma devrait rester inférieur à 38%.

La transaction potentielle offre une proposition de valeur attractive aux actionnaires de Carmila, le rendement implicite d'acquisition du patrimoine de Galimmo étant de 9,8% et avec une transaction qui serait relutive à la fois sur l'actif net réévalue et sur le résultat récurrent EPRA par action.

La finalisation de l'opération est attendue à l'été 2024, une fois que l'ensemble des autorisations réglementaires, notamment en matière de contrôle des concentrations, auront été obtenues.

Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale de Carmila a commenté : "L'acquisition de Galimmo constitue une étape majeure pour Carmila et la continuation de son partenariat avec Carrefour. Fort de son expérience et de sa réussite dans la transformation des sites aux côtés des hypermarchés Carrefour, notre objectif est de déployer la puissance de l''écosystème sur un périmètre géographique complémentaire. Ce projet permettra de créer de la valeur pour Carmila et de consolider nos relations avec les commerçants".