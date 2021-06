Carmila : près de 21% de hausse de fréquentation des boutiques à la réouverture

(Boursier.com) — Le 19 mai 2021, les commerces et terrasses de restaurants ont rouvert après plusieurs mois de fermeture. Les centres commerciaux Carmila France ont retrouvé leurs clients et commerçants dans le respect du protocole sanitaire, l'intégralité des sites ayant obtenu le label "Mesures sanitaires Covid-19 vérifié par AFNOR Certification". Ainsi, les centres commerciaux Carmila France enregistrent une hausse de fréquentation de 20,9% entre le 19 et le 30 mai 2021 par rapport à la même période en 2020. Ils atteignent 97% de la fréquentation enregistrée sur la même période en 2019.

Dans le cadre de la réouverture des commerces le 19 mai, Carmila a annoncé l'ouverture de 130 nouvelles boutiques sur l'ensemble de son parc en France. Ces ouvertures contribuent à renouveler l'offre commerciale, et sont particulièrement plébiscitées par les clients.