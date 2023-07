Carmila : peu de réaction aux comptes

(Boursier.com) — Sur le 1er semestre 2023, les chiffres d'affaires des commerçants de Carmila sont ressortis en hausse de +7% par rapport au 1er semestre 2022, soutenus par la puissance des hypermarchés Carrefour dans un contexte de pression sur le pouvoir d'achat, mais aussi dans une période marquée par une amélioration des perspectives économiques, une modération de l'inflation et un maintien de la consommation des ménages.

La fréquentation est également en hausse sur la période, de +3% par rapport au 1er semestre 2022, démontrant la pertinence du pivot de Carmila vers un mix-merchandising plus actuel composé de nouvelles enseignes et de nouveaux produits et services. L'amélioration de la fréquentation est particulièrement importante en Espagne (+5,5% par rapport au premier semestre 2022).

Au 1er semestre, l'activité locative de Carmila a été dynamique avec 417 baux signés. Les loyers nets sont en hausse de +1,6% à 175 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2022 (172,2 ME).

Le résultat net récurrent par action au 1er semestre 2023 s'établit à 0,85 euro pour un global de 121,9 ME, en hausse de +2,6% par rapport au 1er semestre 2022 (120,1 ME).

Le résultat récurrent par action de Carmila est attendu à 1,57 euro en 2023. Cette anticipation correspond à +8% de croissance organique (à périmètre constant et par rapport à un résultat récurrent par action 2022 ajusté des produits exceptionnels résultant du recouvrement des loyers des exercices antérieurs). Elle intègre l'impact des cessions et du crédit hypothécaire mis en place au 1er semestre.

Solidité financière

Au 30 juin, la valorisation du portefeuille de Carmila, droits inclus, s'établit à 6 MdsE, soit une diminution de -0,6% par rapport à fin 2022 à périmètre constant.

A périmètre courant, la valeur du portefeuille diminue de -2,3%, en raison de la cession de six actifs en France et en Espagne.

L'Epra actif net réévalué (Epra Net Tangible Assets, NTA) par action de Carmila s'établit à 24,35 euro par action, en baisse de -3,6% par rapport à fin 2022.

La position financière de Carmila est solide, avec un ratio d'endettement LTV de 37,3%, en hausse de +40 points de base par rapport à fin juin 2022 et de +150 points de base par rapport à fin décembre 2022.

Le ratio dette nette sur Ebitda ressort au 30 juin 2023 à 7,7x (7,7x à fin décembre 2022). Le ratio de l'Ebitda sur le coût net de l'endettement financier (ICR) reste également stable et s'établit à 4,5 fois.

Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a ajusté le curseur de 17,8 à 18,8 euros avec un avis à l'achat. Le titre est stable à 14,60 euros ce lundi en bourse de Paris.