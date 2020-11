Carmila : Marie Cheval nommée PDG

Carmila : Marie Cheval nommée PDG









(Boursier.com) — Faisant suite au lancement en juin du plan de succession de la présidence de Carmila, et après avis de son Comité des Rémunérations et des Nominations, le Conseil d'administration extraordinaire de Carmila, réuni le 2 novembre 2020, a décidé de nommer Madame Marie Cheval pour succéder à Monsieur Alexandre de Palmas comme Présidente Directrice Générale de Carmila à compter du 3 novembre 2020. Directrice des Hypermarchés Carrefour France depuis 2018, Marie Cheval a piloté avec succès le plan de transformation des hypermarchés du Groupe, un format essentiel pour Carmila, dont la stratégie s'appuie sur le dynamisme et les synergies opérationnelles avec les hypermarchés Carrefour. Son expérience d'administrateur au sein du Conseil d'administration de Carmila depuis 2018 a par ailleurs permis à Marie Cheval de participer activement à la définition et au suivi de la stratégie de Carmila, dont elle connaît bien le patrimoine et les équipes.

Marie Cheval est diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et ancienne élève de l'ENA. Elle rejoint l'Inspection Générale des Finances en 1999 puis exerce, entre 2002 et 2011, plusieurs fonctions de direction au sein du groupe La Poste et de La Banque Postale. En 2011, Marie Cheval rejoint le groupe Société Générale comme Directrice Global Transaction and Payment Services. Elle devient Directrice Générale de Boursorama, société cotée en bourse, en 2013. Marie Cheval rejoint le groupe Carrefour en 2017 comme Directrice Executive Clients, Services et Transformation Digitale pour le Groupe et la France. En 2018, elle est nommée Directrice Exécutive Services Financiers et Hypermarchés France.

Suite à la décision d'Alexandre de Palmas d'accepter, le 15 juin 2020, les fonctions de Directeur exécutif de Carrefour Espagne, le Conseil d'administration avait chargé son Comité des Nominations et des Rémunérations de formuler des recommandations sur la gouvernance de la Société et, en tenant compte de ces recommandations, de lancer un processus de sélection en vue de la succession de Monsieur Alexandre de Palmas. Le Conseil a exprimé à Monsieur Alexandre de Palmas ses remerciements unanimes pour son action au service de la Société, dont il conserve le mandat d'administrateur.