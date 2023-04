Carmila : Loyers nets en hausse de 5,5% au T1

(Boursier.com) — Sur le premier trimestre 2023, les loyers nets de Carmila sont ressortis en hausse de +5,5% par rapport au premier trimestre 2022. Cette croissance des loyers nets s'explique principalement par un effet d'indexation (+4,2%). La très grande majorité des baux dans les centres Carmila sont indexés sur les indices de référence de leur marché national, avec prise d'effet au premier trimestre.

Le taux de recouvrement a atteint 94% au premier trimestre 2023, au même niveau qu'au premier trimestre 2022.

Au premier trimestre 2022 les chiffres d'affaires des commerçants sont ressortis en hausse de +10% en moyenne par rapport au premier trimestre 2022 (+9% en France, +14% en Espagne et +11% en Italie).

La fréquentation est également en amélioration (+5% en moyenne par rapport au premier trimestre 2022, +4% en France, +7% en Espagne et +11% en Italie), le premier trimestre 2022 ayant été marqué par la fin de la crise sanitaire. Dans un contexte inflationniste, les centres commerciaux Carmila bénéficient de la puissance des hypermarchés Carrefour.

Maintien d'une commercialisation dynamique

La commercialisation au premier trimestre 2023 a été dynamique, avec la signature de 176 nouveaux baux.

A noter la signature ce trimestre d'enseignes innovantes et leaders comme Blue Box, Lovisa, Adopt', La Boutique du Coiffeur et Le Comptoir de Mathilde, ainsi que Bohébon, un partenaire de Carmila Retail Development, et une nouvelle pharmacie dans le cadre de la stratégie de Carmila de développement de son offre Santé.

La réversion est de +2,9% en moyenne sur les signatures du premier trimestre, en raison notamment d'une réversion positive importante sur une recommercialisation en Espagne. Cet indicateur intègre la commercialisation des lots vacants et les renouvellements.

Le taux d'occupation financier s'établit à 96% à fin mars 2023, en progression de +20 points de base par rapport à fin mars 2022.

La position de trésorerie de Carmila est d'environ 680 millions d'euros. Elle permet de couvrir intégralement le remboursement à maturité de l'emprunt obligataire qui arrive à échéance en septembre 2023, dont l'encours est de 322 millions d'euros, et de couvrir en partie le remboursement à maturité de l'échéance obligataire de septembre 2024, dont l'encours est de 539 millions d'euros.

Le refinancement de ces émissions obligataires, principalement via les crédits bancaires déjà mis en place en juillet 2022 et avril 2023, aura pour conséquence une augmentation progressive du coût moyen de la dette de Carmila. Le coût moyen de la dette de Carmila, intégrant l'effet des instruments de couverture, est estimé à environ 3% en 2025.

Renforcement de la couverture du risque de taux d'intérêt depuis fin décembre 2022

Depuis fin décembre 2022, Carmila a renforcé sa couverture du risque de taux pour les années à venir via des swaps et des swaptions. Le montant nominal des instruments de couverture souscrits par Carmila à date est de 760 millions d'euros et le coût de sa dette nette financière est presque intégralement insensibilisé aux variations des taux d'intérêts à court terme à horizon fin 2025.

Le résultat récurrent par action de Carmila est attendu à 1,57 euro en 2023. Cette anticipation correspond à +8% de croissance organique (à périmètre constant et par rapport à un résultat récurrent par action 2022 ajusté des produits exceptionnels résultant du recouvrement des loyers des exercices antérieurs). Elle intègre l'impact des deux cessions et du nouveau crédit hypothécaire mentionnés précédemment.

Carmila poursuit ses efforts de décarbonation

Conformément à son engagement de réduire sa consommation énergétique de 20% à l'hiver 2022 par rapport à l'hiver 2019, Carmila a baissé de 33% sa consommation d'électricité et de 19% sa consommation de gaz.

Par ailleurs, Carmila a amorcé les travaux de remplacement de ses appareils d'éclairage, 100% des sites seront ainsi équipés en technologie LED d'ici la fin de l'année 2023.

Pour rappel, Carmila se fixe comme objectif zéro émission nette de carbone Scopes 1 et 2 en 2030. La trajectoire carbone 2019-2030 de Carmila (1,5oC pour les scopes 1 et 2, 2oC pour le scope 3) a été validée par la SBTi.

Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale de Carmila, a commenté : "Le premier trimestre 2023 s'inscrit dans une tendance positive, grâce à un taux d'occupation élevé et la poursuite du pivot du mix-merchandising vers de nouvelles activités. La bonne performance opérationnelle du premier trimestre, ainsi que la solidité financière de Carmila, renforcée par les transactions réalisées depuis le début de l'année, permettent à Carmila de confirmer ses prévisions de croissance pour 2023."

