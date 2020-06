Carmila : les premières données post-déconfinement

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les centres commerciaux Carmila ont rouvert leurs portes -la totalité en France et en Italie, une grande majorité en Espagne- dans le plus grand respect des mesures sanitaires. Ils affichent des résultats encourageants en termes de fréquentation et de chiffres d'affaires.

Alors même qu'ils ont conservé une continuité d'activité pendant le confinement afin de maintenir ouverts les hypermarchés et commerces de première nécessité, tous les centres commerciaux de Carmila ont pu rouvrir leurs boutiques à l'exception des activités de restauration et de loisirs, à compter du 11 mai pour la France et le 18 mai pour l'Italie. En Espagne, où le déconfinement a débuté le 25 mai de manière progressive, 78% des centres de Carmila et 82% des commerces sont ouverts à date, les boutiques demeurant fermées étant essentiellement des activités de restauration et de loisirs, ou se situant dans les régions où le déconfinement est plus progressif, comme Madrid et Barcelone.

L'ouverture partielle des centres pendant le confinement a permis aux équipes d'expérimenter des dispositifs sanitaires stricts et efficaces qui ont été complétés et enrichis pour une plus large ouverture, en relation avec les autorités sanitaires. En France, l'intégralité des centres commerciaux Carmila, y compris ceux supérieurs à 40.000 m2, ont pu rouvrir dès le lundi 11 mai, grâce à leur ancrage territorial et à la mobilisation des équipes.

Fréquentations encourageantes

En France, qui représente 72% du patrimoine de Carmila, les centres commerciaux Carmila affichent, sur les 3 premières semaines de réouverture, une fréquentation moyenne égale à 80% de la fréquentation de la même période en 2019, en dépit des mesures sanitaires visant à réguler les flux.

En Italie, où l'intégralité des centres ont rouvert le 18 mai, la fréquentation moyenne des deux premières semaines d'ouverture est, compte-tenu du respect de règles sanitaires contraignantes, à 70% de la fréquentation habituelle sur la même période.

En Espagne, qui représente 23% du patrimoine de Carmila, les centres commerciaux de Carmila Espagne ont pu accueillir sur la première semaine de réouverture, tout en régulant les flux, 70% de la fréquentation 2019, avec des taux de transformation en achats particulièrement élevés.

Chiffres d'affaires encourageants

En France, sur les 2 premières semaines d'ouverture, et sur un panel de 209 boutiques, les chiffres d'affaires des commerçants représentent en moyenne 92% des chiffres d'affaires de la même période l'an dernier.

Le secteur Beauté-Santé affiche en moyenne un chiffre d'affaires égal à 105% de celui de l'an passé tandis que l'Equipement du Ménage affiche une nette surperformance de 45%. Les boutiques du secteur Culture/Cadeaux/Loisirs affichent en moyenne un chiffre d'affaires égal à 91% de celui de l'an passé. Pour le secteur de l'Equipement de la Personne, en dépit de performances hétérogènes en fonction des enseignes, les 119 enseignes du panel ont réalisé un chiffre d'affaires moyen égal à 90% du chiffre d'affaires N-1, avec de bonnes performances notamment au sein des moyennes surfaces de Prêt-à-Porter, du Prêt-à-Porter Enfant et de la Lingerie.

En Espagne, sur une seule semaine de réouverture, les chiffres d'affaires ont connu des résultats excellents, boostés par un taux de transformation très élevé, tous secteurs confondus. Sur un panel de 320 boutiques, les chiffres d'affaires de cette première semaine surperforment de 35% les performances N-1.

En Italie, la remontée des chiffres d'affaires est insuffisante en nombre pour pouvoir dégager une tendance à date.

Carmila reste prudent quant à ces résultats encourageants compte tenu des courtes périodes considérées. Des tendances plus robustes pourront être dégagées d'ici la fin du 3e trimestre 2020.