Carmila : Lancement d'un programme de rachat d'actions pour 10 millions d'euros

(Boursier.com) — Suite au rachat par Carmila de 1,05 million de ses propres titres, dans le cadre de la cession par LVS II Lux VII S.A.R.L via Goldman Sachs de 6,8 million de titres Carmila annoncée le 23 mars 2022, pour un montant d'environ 14,5 millions d'euros, Carmila a achevé le programme de rachat d'actions de 20 millions d'euros annoncé le 18 février 2022 et lancé le 21 février 2022.

Le Conseil d'administration a autorisé la société à continuer de racheter ses propres titres via un prestataire de service d'investissement pour un montant maximum de 10 millions d'euros supplémentaires. La période d'achat débutera le 25 mars 2022 et s'achèvera le 31 décembre 2022 au plus tard.

Les actions ainsi rachetées seront conservées par Carmila en vue de leur annulation future. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de rachat d'actions de Carmila, tel qu'autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires du 18 mai 2021.

CALENDRIER FINANCIER

21 avril 2022 (après clôture des marchés) : Information financière du T1 2022.

12 mai 2022 : Assemblée générale.