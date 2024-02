Carmila : L'EPRA actif net réévalué par action est de 24,17 euros

(Boursier.com) — Carmila annonce ses Résultats annuels 2023 : Le résultat récurrent par action est de 1,60 euro, en croissance de +8% à périmètre constant par rapport à 20221 (+2,3% par rapport au résultat récurrent par action 2022 de 1,56 euro). Le Dividende proposé est de 1,20 euro par action, en numéraire (+2,6% par rapport à l'exercice précédent).

Le groupe souligne la très bonne dynamique commerciale avec 826 baux signés, et une réversion positive de +2,4%. Le Taux d'occupation financier est à un record de 96,6% (+0,1 point par rapport à fin 2022). La croissance organique des loyers nets est de +4,7% par rapport à 2022. Le Chiffre d'affaires des commerçants ressort en augmentation de +5% par rapport à 2022.

La valeur du patrimoine à périmètre constant s'inscrit à -2,3% par rapport à fin 2022. L'EPRA actif net réévalué (EPRA NTA) par action est de 24,17 euros à fin 2023 (-4,3%)

Structure financière solide :

*Ratio dette nette sur EBITDA à 7,3x contre 7,7x à fin 2022;

*Ratio EPRA LTV droits inclus à 36,6% à fin 2023;

*Financement de l'acquisition de Galimmo sécurisé;

*Aucune échéance à refinancer avant mai 2027.

Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale de Carmila, a commenté : "En 2023 Carmila a continué à déployer avec succès son plan stratégique 'Building Sustainable Growth'. Cette stratégie de croissance, innovante et différenciante, s'appuie sur le pivot du mix-merchandising, la transformation agile et responsable de nos sites et l'optimisation de l'allocation du capital.

Les résultats sont là : performance financière, taux d'occupation record, succès du plan de rotation d'actifs, acquisition de Galimmo.

2024 sera encore une année de croissance avec la poursuite de nos projets de transformation, une vision long terme autour de projets de mixité avec Carrefour et surtout la finalisation de l'acquisition de Galimmo qui permettra de déployer nos savoir-faire sur un portefeuille complémentaire."

Perspectives

Prévue à l'été 2024, la finalisation de l'acquisition de Galimmo aura un effet relutif sur le résultat récurrent par action dès la première année. De plus, en raison de la forte décote implicite du prix d'acquisition par rapport aux valeurs d'expertises du portefeuille de Galimmo attendues au moment de la finalisation de la transaction, l'opération aura également un effet relutif immédiat sur l'actif net réévalué de Carmila, en raison du gain résultant de cette acquisition à des conditions avantageuses (goodwill négatif), selon les normes IFRS.

A partir de la finalisation de la transaction, Carmila sera également en mesure de déployer sa stratégie de création de valeur à moyen terme sur le portefeuille Galimmo.

Le résultat récurrent par action de Carmila est attendu à au moins 1,63 euro en 2024, en croissance de +2% par rapport à 2023.

Cette anticipation de croissance du résultat récurrent prend comme hypothèses une croissance organique des loyers, soutenus par un niveau d'indexation en ligne avec celui de 2023, ainsi que l'intégration d'une partie du résultat récurrent de Galimmo. Ces deux effets permettront de compenser une hausse modérée des frais financiers, suite aux opérations de financement réalisées en 2023, afin notamment de financer l'acquisition de Galimmo à des termes très attractifs pour Carmila.

Le plein effet annuel de relution du résultat récurrent par action (+3 à 5% pro forma) provenant de l'acquisition de Galimmo est attendu en 2025, tandis qu'en 2024 la contribution sera sur une partie seulement de l'année.

CALENDRIER FINANCIER

14 février 2024 : Présentation des résultats annuels;

17 avril 2024 (après clôture des marchés) : Information financière du premier trimestre 2024;

24 avril 2024 : Assemblée générale;

24 juillet 2024 (après clôture des marchés): Résultats du premier semestre 2024;

25 juillet 2024: Présentation des résultats semestriels;

17 octobre 2024 (après clôture des marchés) : Information financière du troisième trimestre 2024.