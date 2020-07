Carmila : Florence Lonis est recrutée comme Secrétaire Générale

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Florence Lonis (54 ans) rejoint Carmila en tant que Secrétaire Générale. Elle est à ce titre membre du Comité de Direction.

Florence Lonis occupait, depuis 2016, le poste de Directrice des Relations Investisseurs et de la Communication en Gouvernance du groupe Lagardère. Elle y était auparavant Directrice Juridique de la branche média Lagardère Active, puis Directrice Juridique Déléguée du groupe. Florence Lonis a également été Directrice Juridique Europe du Sud de Sun Microsystems et Directrice Juridique pour l'Europe, le Moyen Orient et l'Afrique d'Apple.

Outre le Secrétariat Général de Carmila, Florence Lonis assurera la direction de la communication financière et les relations investisseurs.

Cette nomination est effective depuis le 15 juillet 2020.