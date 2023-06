Carmila et SFR Business lancent une offre fibre à destination des 3.500 commerçants de tous les centres commerciaux Carmila

(Boursier.com) — Carmila et SFR Business innovent en proposant l'accès à la fibre à un prix compétitif à tous les commerces des 120 centres Carmila en France.

A l'heure du commerce omnicanal, chaque commerce a besoin d'une connexion rapide et fiable pour offrir à ses clients une expérience réussie. Afin de faciliter la transformation digitale de ces commerces, Carmila apporte aujourd'hui une réponse aux commerçants de ses centres commerciaux, toujours équipés majoritairement en DSL.

Pour moins de 100 euros / mois, ils bénéficieront d'une offre fibre professionnelle avec une garantie de temps de rétablissement, une adresse IP fixe, une ou plusieurs lignes téléphoniques, cela avec une installation comprise et un espace client personnalisé pour chaque boutique.

Pour Emmanuel Pugliesi, directeur exécutif SFR Business : "Nous sommes ravis de collaborer avec Carmila et de pouvoir proposer à tous leurs centres commerciaux de disposer des bénéfices de la fibre. La capacité de SFR Business à déployer la fibre, d'y associer des solutions adaptées, des offres compétitives et un accompagnement de proximité permet de répondre aux problématiques variées et complexes des professionnels, quelles que soient la taille et l'activité du commerce".

Pour Marie Cheval, Présidente Directrice Générale de Carmila : "Carmila accompagne ses commerçants dans leur transformation digitale pour renforcer leur attractivité client. Pour cela, elle développe un écosystème de partenaires experts. Ce partenariat avec SFR Business pour apporter la fibre dans tous les centres commerciaux en est une illustration concrète."