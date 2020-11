Carmila : émission obligataire de 300 ME

Carmila : émission obligataire de 300 ME









(Boursier.com) — Carmila fait part du succès de son émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance 6,5 ans, soit au 31 mai 2027. Le coupon annuel de cette émission est de 1,625%. Le livre d'ordre s'est établi à 1,65 milliard d'euros soit un taux de sursouscription de 5,5 fois qui a permis à Carmila d'émettre avec un taux attractif par rapport au niveau de quotation de ses emprunts obligataires secondaires et de placer ses obligations auprès d'investisseurs de premier plan.

Le produit de cette émission permet à Carmila de procéder au remboursement de 96,7 ME de ses obligations à échéance 2023 et 2024 ayant été apportées à l'appel d'offre lancé le 16 novembre et clôturé le 20 novembre 2020. Il permet par ailleurs au groupe de procéder à un remboursement partiel de son emprunt bancaire arrivant à échéance en juin 2024.