Carmila : Elodie Perthuisot est nommée Administratrice

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale des actionnaires de Carmila s'est tenue à Boulogne-Billancourt ce jour, sous la présidence de Madame Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale.

L'Assemblée a approuvé toutes les résolutions proposées, et notamment la nomination de Madame Elodie Perthuisot en qualité d'Administratrice pour une durée de quatre ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Madame Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale, a déclaré : "Carmila se réjouit d'accueillir comme Administratrice Madame Elodie Perthuisot. Son expérience, notamment en digital et en marketing est un atout précieux pour la stratégie omnicanale de Carmila." L'Assemblée générale des actionnaires a également approuvé les renouvellements des mandats des sociétés Sogecap, Predica et Cardif Assurance Vie pour une durée de quatre ans, et constaté l'arrivée à échéance des mandats d'Administrateurs de Monsieur Alexandre de Palmas et de la société AXA Reim France, ainsi que des mandats de Censeurs de Messieurs Laurent Fléchet et Pédro Arias. A la suite de ces changements, le Conseil d'administration de Carmila est composé de 13 administrateurs, dont 61,5% sont indépendants et 46% sont des femmes.