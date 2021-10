Carmila : du renfort !

(Boursier.com) — Carmila , 3ème société cotée de centres commerciaux en Europe Continentale, annonce la nomination de Sandrine Mercier au poste de Directrice Marketing, Client, Digital & Innovation, afin de développer sa stratégie marketing omnicanale. Elle a débuté sa carrière en 1997 chez Nestlé France en tant que Responsable Export sur la Zone Europe Centrale. Elle rejoint ensuite la Division Out Of Home du groupe pendant 7 ans pour prendre la direction de la stratégie des grands comptes internationaux et du business développement France. En juillet 2021, Sandrine Mercier rejoint Carmila en tant que Directrice Marketing, Client, Digital & Innovation. En lien direct avec la présidence du Groupe, elle pilotera la stratégie marketing omnicanale de Carmila, dont l'enjeu principal est de renforcer la satisfaction clients et commerçants.