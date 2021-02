Carmila : du neuf

Carmila : du neuf









(Boursier.com) — Cité Europe, centre commercial leader du Calaisis, poursuit sa transformation avec l'ouverture de l'enseigne Primark. Pour sa première implantation dans un centre commercial Carmila France, l'enseigne s'est installée sur deux niveaux et une surface de plus de 6.000 m2 GLA. Cette ouverture, étape majeure dans la relance de la dynamique commerciale du centre, est le point d'orgue d'une métamorphose initiée en 2018 par Carmila, propriétaire et gestionnaire du site depuis fin 2014.

"Depuis lors, le centre et ses 120 boutiques bénéficient d'une très bonne dynamique. Ce sont plus d'une trentaine d'enseignes qui ont décidé de s'implanter ou de s'agrandir, comme en 2020 avec l'arrivée des enseignes Normal, Jennyfer et La Cantine Japonaise. Cette attractivité se poursuivra en 2021 avec l'ouverture de 5 nouvelles enseignes au 1er semestre : Sinéquanone, Hubside Store, Project X Paris (spécialiste en vêtements streetwear), Lovisa (chaîne australienne de bijoux et accessoires) et Pitaya (restaurant de cuisine thaïlandaise)" commente le groupe.