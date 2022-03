Carmila : dividende de 1 euro par action

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Carmila s'est réuni hier sous la présidence de Madame Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale, et a décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la Société le jeudi 12 mai 2022 à 9h30 chez One Point, 29 rue des sablons 75116 Paris. Le Conseil d'administration de Carmila SA a décidé de soumettre à l'approbation de l'AG un dividende de 1 euro par action au titre de l'exercice 2021, intégralement versé en numéraire. Le dividende sera détaché de l'action le 23 mai et sera mis en paiement le 25 mai.

Sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations, le Conseil d'administration a décidé de soumettre à l'AG le renouvellement du mandat d'Administratrice de Madame Maria Garrido, pour une durée de quatre ans, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Suite aux annonces réalisées lors du Capital Markets Day de Carmila le 7 décembre 2021, le Conseil a décidé de présenter une résolution pour vote consultatif de ses actionnaires sur l'ambition et les objectifs de la Société en matière de lutte contre le changement climatique. Le Conseil d'administration permet ainsi aux actionnaires d'exprimer leur avis sur la stratégie mise en place par Carmila et visant l'atteinte de la neutralité carbone (scopes 1 et 2) d'ici 2030.