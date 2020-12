Carmila : "des signes encourageants"

Carmila : "des signes encourageants"









(Boursier.com) — En France, l'activité de Carmila post-confinement témoigne de signes encourageants. Alors que les boutiques des centres ont rouvert pour accueillir les clients en cette période de fin d'année, le rythme des ouvertures et des signatures d'enseignes illustre le dynamisme de notre modèle de centres commerciaux ancrés dans les territoires.

Alors que l'intégralité des centres commerciaux de Carmila France étaient restés ouverts durant le second confinement, permettant l'accès aux hypermarchés et aux 34% de commerces dits "essentiels", les centres Carmila ont rouvert l'ensemble des boutiques le 28 novembre, à l'exception des restaurants et loisirs, et accueillent les clients dans le plus grand respect des mesures sanitaires.

Dans une atmosphère conviviale qui fait place aux décorations de Noël, les clients sont de retour dans les centres pour y retrouver leurs commerçants, voire y découvrir de nouvelles boutiques comme Le Repaire des Sorciers à Bay 2 (Collégien) ou Les Jouets Français à Orange Le Coudoulet.

Les centres Carmila France affichent sur les deux semaines suivant la réouverture du 28 novembre une fréquentation (*) à -6,8% par rapport aux semaines équivalentes de l'an passé (vs un panel Quantaflow à -13,4%), alors même que les activités de loisirsrestauration sont toujours fermées.

Cette attractivité, renforcée par des opérations omnicanales accompagnant la période de Noël (Live Shopping, jeux avec dotations, concours photo en partenariat avec le Secours Populaire...), confirme le rôle majeur des centres commerciaux Carmila, ancrés dans les territoires et proposant une offre équilibrée de commerces et de services utiles.

La dynamique de commercialisation et d'ouverture reste forte

Les équipes de Carmila France ont signé 81 baux en novembre 2020. S'appuyant sur le maillage territorial de Carmila, les équipes ont renforcé la signature de baux multisites avec par exemple l'enseigne de produits électroniques-multimédia Hubside qui s'implantera sur 8 centres commerciaux français en 2021 ou encore l'animalerie Crazypet dans 2 centres espagnols.

Depuis le 28 novembre, les ouvertures de boutiques sont nombreuses :

-Parmi les enseignes nationales et internationales : Orange à Nevers Marzy, Mango à Salaise-sur-Sanne, Action à Draguignan, Chausséa et le premier point de vente en Seine-et-Marne de l'enseigne danoise Normal à Bay 2 (Collégien) ou encore Burger King à San Juan Aznalfarache (Seville).

-Parmi les premières implantations : le concept de mini-marché de DNVB françaises Marquette, réalisé avec Digital Native Group à Labège 2 (Toulouse) ou la première ouverture en centre commercial des Jouets Français, pure-player e-commerce du jouet made in France, à Orange Le Coudoulet.

Enfin, le dynamisme des enseignes accompagnées par Carmila Retail Development se poursuit avec la signature du chausseur Indémodable à Salaise-sur-Sanne et l'ouverture du 71ème salon coiffeur-barbier La Barbe de Papa à Hérouville Saint-Clair (Caen).

"Dans ce contexte inédit, nous mettons tout en oeuvre pour que cette période de fin d'année soit réussie, à la fois auprès de nos clients heureux de retrouver leurs commerces, et de nos commerçants tous mobilisés sur le terrain. Je salue l'agilité et l'engagement sans faille de nos équipes, qui oeuvrent au quotidien pour la satisfaction de nos clients et de nos commerçants" précise Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale de Carmila

(*) Evolution de la Fréquentation moyenne des centres commerciaux Carmila France du 30 novembre 2020 au 13 décembre 2020 par rapport à la période du 2 au 15 décembre 2019.