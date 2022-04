Carmila : de nouveau défensif ?

(Boursier.com) — Carmila monte de 1,1% à 15,85 euros ce vendredi malgré la correction des marchés ce jour. Sur le 1er trimestre 2022, les loyers nets du groupe sont ressortis en hausse de 16,6% par rapport au 1er trimestre 2021. Ils s'établissent à 81,9 millions d'euros. Les revenus locatifs s'apprécient de +7,2% à 90,8 ME (84,7 ME en 2021). Le taux de recouvrement a atteint 94% au 1er trimestre 2022, en amélioration de +23 points par rapport au 1er trimestre 2021. Cette forte amélioration s'explique par l'absence de mesures sanitaires restrictives au 1er trimestre.

L'absence de mesures sanitaires majeures au 1er trimestre 2022 a permis aux commerçants de retrouver 94% de leur niveau de chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019, malgré l'impact du variant Omicron en janvier et février et de la situation géopolitique.

Carmila indique avoir renforcé, depuis fin décembre 2021, sa couverture du risque de taux pour le refinancement des échéances obligataires à venir via des swaps et des swaptions d'un montant nominal de 350 ME, se traduisant par une position globale d'instruments de couverture de taux de 585 ME avec une maturité moyenne de plus de 6 ans. Parmi les avis de brokers, Oddo BHF a ajusté la mire de 16,5 à 17,5 euros avec un avis à 'surperformer'.