Carmila : cible ajustée

(Boursier.com) — Carmila remonte de 1,3% ce jeudi à 14,35 euros en bourse de Paris, alors que le groupe a publié un 'core business' résilient et affiche une structure financière solide. Les revenus locatifs 2020 s'établissent ainsi à 349,7 ME, en retrait de seulement 2,7%. Le Résultat net récurrent s'est élevé à 167,6 ME sur l'exercice et le résultat net récurrent par action à 1,20 euro, en diminution de 26,7% par rapport à l'exercice précédent. L'actif net réévalué (EPRA NTA) est ressorti à 24,72 euros par action.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires du 18 mai 2021 de voter un dividende de 1 euro par action au titre de l'exercice 2020, avec option de paiement en titres. Parmi les dernières notes d'analystes, Invest Securities a ajusté sa recommandation à 'neutre' sur le dossier avec une cible abaissée de 15 à 14 euros.