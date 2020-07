Carmila : bonne résistance de l'activité

(Boursier.com) — Carmila affiche une bonne résistance de l'activité sur le 1er semestre et des résultats qui confirment ses atouts. Le groupe réaffirme sa confiance dans la solidité de son modèle d'affaires et affiche une situation financière saine. "Dans un contexte de crise sanitaire aigüe et généralisée, les résultats de Carmila pour le premier semestre 2020 viennent démontrer la solidité de sa situation financière et l'efficacité de son modèle de centres de proximité ancrés dans les territoires, particulièrement adapté à la situation. L'implication sans relâche des équipes de Carmila, a permis d'accompagner les commerçants et de préparer rapidement à leurs côtés le cadre d'une reprise d'activité dans les meilleures conditions. Si les incertitudes de durée de fermeture et de reprise effective ont pu ainsi être levées, Carmila reste attentive à l'évolution d'un contexte de marché qui demeure sensible et entend continuer à jouer pleinement son rôle d'acteur de proximité, raison d'être de Carmila", a affirmé Alexandre de Palmas, PDG.

Au premier semestre 2020, dans les trois pays où Carmila opère, les activités ont été touchées par la mise en place de l'état d'urgence et des mesures de confinement strictes qui ont, comme attendu, impacté les principaux indicateurs d'activité. Les loyers nets sont en baisse de 11,7% à périmètre courant et de 10,1% à périmètre constant, incluant l'annulation de 3 mois de loyers des TPE en France comptabilisés à 100% et la constitution de provisions spécifiques et excluant le résultat des négociations en cours non encore finalisées. L'EBITDA sur la période est en recul et s'élève à 121,5 millions d'euros, soit -13,7%. Le résultat récurrent par action s'établit à 0,69 euro par action, en retrait de 15,7%. Au 30 juin 2020, la valeur des actifs droits inclus, s'élève à 6.219 millions d'euros, en baisse de 3,2% à périmètre constant.

L'actif net réévalué de la société (EPRA Net tangible Asset) au 30 juin 2020, s'établit à 25,82 euros par action contre 27,79 euros par action au 31 décembre 2019 (-7,1%). 5,8 millions d'actions ont été émises le 27 juillet 2020, suite au paiement en actions d'une partie du dividende 2019. Compte tenu de cet effet dilutif, l'ANR post-versement du dividende ressort à 25,22 euros, en retrait de 9,2% par rapport au 31 décembre 2019. Le ratio Dette financière nette consolidée / Juste valeur des actifs de placement droits inclus ressort à 35,8% avant prise en compte du paiement, le 27 juillet 2020, de 72 millions de dividende 2019 en numéraire et à 37% après prise en compte dudit paiement.

Sur la base de ses résultats du premier semestre 2020 et des perspectives sur le second semestre 2020, Carmila anticipe une variation de son résultat récurrent qui s'établirait pour 2020 dans une fourchette comprise entre -14% et -18%. Ces perspectives sont envisagées dans l'hypothèse où aucune mesure de reconfinement ni de fermeture de sites au public n'ait lieu au second semestre.