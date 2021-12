Carmila : bon plan ?

(Boursier.com) — Carmila monte de 1,6% à 12,50 euros ce jeudi, alors que le groupe a présenté son nouveau plan stratégique et financier à horizon 2022-2026 lors de sa journée investisseurs du 7 décembre. Ce plan décrit la nouvelle ambition de Carmila de construire une croissance durable et d'investir dans de nouvelles lignes métiers. Carmila répond ainsi aux évolutions structurelles du retail qui ont connu une accélération avec la crise sanitaire.

Ce plan repose sur trois piliers : Un nouveau rôle pour Carmila en tant qu'incubateur et plateforme omnicanale pour ses commerçants ; Une position de leader en matière de développement durable, notamment au travers de projets de mixité urbaine et de l'engagement d'atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2030 ; L'investissement dans de nouvelles lignes métiers : les infrastructures digitales et les nouveaux concepts retail.

La direction prévoit que les nouvelles initiatives de croissance contribuent à hauteur de 30 millions d'euros additionnels au résultat récurrent à horizon 2026. Le groupe ambitionne une croissance annuelle moyenne de 10% de son résultat récurrent par action en 2022 et 2023.

Carmila a par ailleurs annoncé un programme de cessions de 200 millions d'euros en 2022 et 2023. Une partie du produit de ces cessions sera allouée aux rachats d'actions... Carmila s'engage à maintenir un bilan solide et cible un ratio d'endettement LTV de 40% sur la période 2022-2026. Le groupe a l'intention de proposer un dividende annuel d'au moins 1 euro par action entre 2022 et 2026, payé en numéraire, avec une cible de taux de distribution de 75% du résultat net récurrent.

Parmi les derniers avis de brokers, la SG repasse à l''achat' avec un cours cible de 14,9 euros dans le viseur, tandis qu'Invest Securities revalorise le dossier de 14,3 à 16,5 euros ('acheter').