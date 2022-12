Carmila : bien noté par le CDP pour sa transparence face au changement climatique

(Boursier.com) — Carmila a été reconnue pour son leadership en matière de transparence et de performance face au changement climatique par l'ONG environnementale internationale CDP qui, en la faisant figurer sur sa liste 'A', lui attribue la note la plus élevée de son classement annuel.

Carmila a obtenu la note 'A' pour la première fois cette année. Elle doit cette distinction à la qualité des informations environnementales qu'elle a publiées en 2022, à sa connaissance et sa gestion des risques environnementaux, ainsi qu'à son adoption des meilleures pratiques en matière de leadership environnemental, notamment les objectifs afférents annoncés en décembre 2021.

Dans le cadre de son plan stratégique 'Building Sustainable Growth', Carmila a adopté une stratégie bas carbone certifiée par SBTi (Sustainable Based Target initiative) avec l'ambition d'atteindre un Net Zéro Emission d'ici 2030 sur ses émissions directes (scopes 1 et 2), et d'ici 2040 sur l'ensemble du bilan carbone (scopes 1 à 3). Carmila vise également à obtenir la certification Breeam pour 100% de ses centres d'ici 2025, avec une note 'very good' pour l'intégralité des sites d'ici 2030.

Enfin, comme annoncé en septembre, Carmila a mis en oeuvre cette année un certain nombre d'actions supplémentaires en faveur de l'efficacité énergétique afin de réduire sa consommation d'énergie de 20% cet hiver par rapport à l'hiver 2019-2020.