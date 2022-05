Carmila annonce la fin de ses programmes de rachat d'actions

(Boursier.com) — Le 13 mai 2022, la Présidente-Directrice Générale de Carmila, sur délégation du Conseil d'administration agissant lui-même sur autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 18 mai 2021, a décidé de réduire le capital social de Carmila SA par voie d'annulation de 2.039.146 actions auto-détenues représentant environ 1,40% du capital social.

Ces actions ont été rachetées entre le 21 février 2022 et le 28 avril 2022, dans le cadre de deux programmes de rachat d'actions de 20 millions d'euros et de 10 millions d'euros, autorisés par le Conseil d'Administration le 16 février et le 24 mars 2022.

A l'issue de cette annulation d'actions, le capital social de Carmila SA s'élèvera à 863.154.132 euros composé de 143.859.022 actions, dont 146.809 actions auto-détenues1, représentant environ 0,10% du capital social.

CALENDRIER FINANCIER

23 mai 2022 : Détachement du dividende (ex-date)

A partir du 25 mai 2022 : Paiement du dividende

27 juillet 2022 (après clôture des marchés) : Publication des résultats du 1er semestre 2022.