Carmila : acquisition de Rosaleda

(Boursier.com) — Carmila annonce l'acquisition de Rosaleda, un centre commercial situé à Malaga, dans le sud de l'Espagne, pour un prix de 24,6 millions d'euros droits inclus.

Le centre de 73 boutiques, attenant à un hypermarché Carrefour, couvre une surface de 15.500 m(2) et comprend deux moyennes surfaces (Decathlon et Lefties, l'enseigne de prêt à porter du Groupe Inditex). Il bénéficie d'un leadership important dans sa zone de chalandise, ainsi que d'un pôle loisirs avec un cinéma, permettant de générer une fréquentation importante (5,8 millions de visiteurs par an). Son prix de vente offre un potentiel important de création de valeur pour Carmila.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de rotation d'actifs annoncé lors du Capital Markets Day de décembre 2021 et suit l'annonce de la signature d'un accord portant sur la cession d'un portefeuille de six actifs situés en France. Elle permet à Carmila de mettre en oeuvre son expertise en matière de rénovation et de dynamisation du mix merchandising sur ce type d'actif.

Le portefeuille de Carmila en Espagne était constitué de 78 actifs à fin 2021, valorisés à 1,4 milliards d'euros, dont deux centres commerciaux à Malaga, l'une des villes les plus dynamiques du pays et une référence touristique mondiale.