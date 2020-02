Carmila a dépassé son objectif de croissance du résultat récurrent par action

Carmila a dépassé son objectif de croissance du résultat récurrent par action









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Carmila a dépassé son objectif de croissance du résultat récurrent par action qui s'établit à 1,63 euro/action en hausse de +6,6%. "Le modèle de Carmila de centres de proximité leaders démontre son efficacité commerciale et financière et son attractivité auprès des clients : les chiffres d'affaires des commerçants sont en hausse de +2,0% et la croissance organique des loyers nets est à +3,1%" commente le groupe.

Les résultats 2019 attestent de la bonne dynamique de l'activité et démontrent la puissance et l'efficacité du positionnement de Carmila autour de la proximité.

L'année 2019 a été une bonne année opérationnelle pour Carmila et ses commerçants.

Les chiffres d'affaires des commerçants sont en hausse de +2% à périmètre constant.

Les Loyers nets sont en croissance de +6,2% à 333,2 ME, incluant une croissance organique de +3,1%.

Le Résultat récurrent s'établit à 222,5 ME, en hausse de +7,2% par rapport à 2018. Le Résultat récurrent par action est en hausse de +6,6% à 1,63 euro par action. Carmila a ainsi dépassé son objectif pour l'année d'une croissance comprise entre +5% et +6,5%.

La valorisation du portefeuille, droits inclus s'établit au 31 décembre 2019 à 6.421,5 ME en hausse de +0,3%. Les experts ont consolidé les valeurs du portefeuille sur le second semestre 2019 : sur 6 mois la valeur d'expertise du portefeuille de Carmila est stable à périmètre constant (+0,3%) ainsi que le taux de capitalisation moyen du portefeuille (5,9%). Sur 12 mois, à périmètre constant, la valeur du portefeuille est en léger recul de -0,9% (-56,8 ME).

L'ANR EPRA par action s'élève à 27,79 euros, en baisse de 0,6 euro/action sur 12 mois (-2,1%) après la distribution d'un dividende de 1,50 euro par action en mai 2019.

Le LTV1 reste bas à 34,9% à fin décembre 2019 (+90 pbs en 12 mois).

Confiant dans ses perspectives et la pérennité de ses cashflows et ses leviers de croissance, Carmila a pour objectif une croissance en 2020 du Résultat récurrent par action comprise entre +2% et +4% sur la base d'un résultat récurrent 2019 de 1,61 euro par action, retraité du produit financier sur valeurs mobilières de 2 ME enregistré en 2019 dans les comptes.

Alexandre de Palmas a commenté : "2019 a été une année de belles réussites pour Carmila et ses commerçants qui ont su faire face à des challenges opérationnels nombreux avec beaucoup d'agilité et d'efficacité en s'appuyant sur la force de centres ancrés dans leur territoire et appréciés de longue date par leurs clients. 2019 a également été une année de développement des nouveaux business. Carmila enregistre en 2019 des succès structurants et explore des pistes prometteuses tant en matière de partenariats avec des commerçants dynamiques et performants qu'en matière de développement de nouvelles expertises. Grâce à des équipes expertes et entrepreneuriales, le business development confirme être un levier de croissance à venir important pour le groupe".