Carmila : 35 centres commerciaux répartis sur le territoire national concernés par la fermeture

Carmila : 35 centres commerciaux répartis sur le territoire national concernés par la fermeture









(Boursier.com) — En application des mesures gouvernementales précisées par le décret du 30 janvier 2021, les centres commerciaux de plus de 20.000 m(2) sont fermés au public en France. Sur les 129 sites appartenant à Carmila en France, cette fermeture concerne 35 centres commerciaux répartis sur le territoire. Conformément au décret, seuls sont ouverts sur ces 35 sites l'hypermarché Carrefour, les pharmacies et les commerces alimentaires. Les enseignes fermées sur ces 35 sites représentent, à date, 58% du GRI en France et 37% du GRI total (France, Espagne, Italie).

94 centres commerciaux de Carmila en France restent ouverts à l'exception des activités de restauration assise et de loisirs.

Sur l'ensemble de son parc, Carmila s'attache à appliquer strictement le protocole sanitaire en vigueur, notamment par le suivi en temps réel du nombre de clients présents dans les centres afin de faire respecter rigoureusement les jauges...

CALENDRIER FINANCIER

17 février 2021 (après clôture des marchés) : Publication des résultats de l'exercice 2020

18 février 2021 (14h30) : Réunion d'Information Financière

22 avril 2021 (après clôture des marchés) : Publication d'information Financière pour le 1er trimestre 2021

28 juillet 2021 (après clôture des marchés) : Publication des résultats du 1er semestre 2021

29 juillet 2021 (14h30) : Réunion d'Information Financière.