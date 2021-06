CarMax : un trimestre explosif

(Boursier.com) — CarMax grimpe en pré-séance après que le détaillant automobile eut annoncé des résultats meilleurs que prévu pour son premier trimestre fiscal. La firme basée à Richmond, en Virginie, a enregistré un bénéfice net de 436,8 millions de dollars, soit 2,63 dollars par action contre un profit de 4,98 millions de dollars, soit 3 cents par action, un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a été multiplié par plus de deux à 7,698 Mds$. Le consensus prévoyait un BPA de 1,63$ et des revenus de 6,183 Mds$.

"Nous avons obtenu des résultats exceptionnels au premier trimestre grâce à l'excellente exécution de notre équipe dans un environnement de forte demande", a déclaré Bill Nash, PDG du groupe. "Notre solide performance, qui inclut des revenus nets et une rentabilité record, reflète la force de notre expérience omnicanale et de notre modèle commercial diversifié à travers la vente au détail, la vente en gros et la CAF".