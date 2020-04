CarMax : solide publication trimestrielle

CarMax : solide publication trimestrielle









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CarMax s'envole en pré-séance à Wall Street après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes de la place. Le vendeur américain de véhicules d'occasion basé dans le comté de Goochland en Virginie a dégagé sur les trois mois clos fin février un profit net de 214,9 millions de dollars ou 1,30$ par titre contre un bénéfice de 192,6 M$ ou un bpa de 1,13$ un an plus tôt. Les revenus nets ont bondi de 14,9% à 4,96 Mds$. Le consensus tablait respectivement sur un bpa de 1,13$ pour des recettes de 4,71 Mds$. La société a souligné qu'au cours des dernières semaines, environ la moitié de ses magasins ont fermé ou fonctionnent de façon limitée, et que la demande des consommateurs s'est "progressivement détériorée" dans les magasins qui restent ouverts.