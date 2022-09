CarMax s'écroule après les comptes

(Boursier.com) — CarMax , le détaillant américain en véhicules neufs et d'occasion, dévisse de 16% avant bourse à Wall Street. Les comptes du deuxième trimestre fiscal tout juste dévoilés ont en effet déçu, ratant le consensus sur le plan des profits et des revenus. Bill Nash, le directeur général de l'affaire, qualifie ce trimestre de difficile pour le marché global du véhicule usagé. Sur ce trimestre clos fin août, les revenus ont totalisé ainsi 8,14 milliards de dollars, en hausse timide de 2% en glissement annuel, avec des ventes unitaires de détail de véhicules d'occasion en déclin de 6,4% et même 8,3% à comparable. Le bénéfice net dilué par action a chuté de plus de moitié à 79 cents, contre 1,72$ un an plus tôt. Le bénéfice net a représenté 126 millions de dollars, contre 285 millions un an avant.