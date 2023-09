CarMax plonge à Wall Street

(Boursier.com) — CarMax , le géant américain de la distribution de véhicules d'occasion, retombe avant bourse à Wall Street suite à la publication de résultats trimestriels sous pression. Pour son deuxième trimestre fiscal 2024, clos fin août 2023, le groupe a affiché des revenus de 7,1 milliards de dollars en forte baisse de 13,1% en comparaison de l'an dernier. Le bénéfice net dilué par action a reculé à 75 cents, contre 79 cents un an plus tôt, à la même période. Le consensus était de 78 cents de bpa pour 7,03 milliards de revenus. Le groupe souffre donc de la moindre demande en voitures d'occasion. Le bénéfice net s'affiche en retrait à 119 millions de dollars environ, contre 126 millions de dollars un an avant. Alors que le groupe avait mis en pause ses rachats d'actions sur le troisième trimestre, l'an dernier, il prévoit cette fois de reprendre ses rachats de titres pour le troisième trimestre fiscal de cette année. Cela permettra peut-être d'amortir la baisse de l'action à court terme...