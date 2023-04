CarMax flambe à Wall Street, sur des marges résistantes

(Boursier.com) — CarMax , le géant américain de la distribution de véhicules d'occasion, bondit de 8% en pré-séance à Wall Street après ses comptes. Le bénéfice par action pour le quatrième trimestre fiscal atteint 44 cents, contre 20 cents de consensus. Les revenus totalisent 5,72 milliards de dollars, quant à eux inférieurs aux attentes de marché. Ainsi, les revenus décrochent de 26% en glissement annuel, bien plus que prévu, avec une décroissance à comparable des ventes unitaires de 14,1% en magasins et une baisse de 19,3% des ventes unitaires de gros. Néanmoins, le groupe parvient à livrer des marges solides, retail et de gros. Le bpa baisse de moitié sur le trimestre, en glissement annuel, et de 56% sur l'exercice à 3,03$. Le bénéfice net du trimestre se situe à 69 millions de dollars, portant le total annuel à 485 millions.