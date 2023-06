CarMax flambe à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — CarMax , le géant américain de la distribution de véhicules d'occasion, bondit de 7% en pré-séance à Wall Street après la publication de ses comptes. Le bénéfice ajusté par action pour le premier trimestre fiscal atteint 1,16$, largement supérieur au consensus qui n'était que de 79 cents. Les revenus totalisent 7,69 milliards de dollars, contre un consensus de 7,5 milliards. L'activité chute ainsi de 17,4% en glissement annuel, mais dépasse les attentes de marché. "Nos actions délibérées entraînent une amélioration des tendances dans l'entreprise, malgré l'environnement macroéconomique difficile (...). Nous avons également continué à générer un bénéfice brut par unité de détail et de gros solide ainsi que des réductions de frais généraux et administratifs", a déclaré Bill Nash, président et CEO. "Nous donnons la priorité aux projets qui stimulent l'efficacité opérationnelle et créent de meilleures expériences pour nos associés et nos clients. Nous pensons que ces étapes nous permettront de sortir de ce cycle plus légers et plus efficaces, tout en nous positionnant pour la croissance future".