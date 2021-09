CarMax dévisse, malgré un record de ventes

(Boursier.com) — CarMax , détaillant américain en véhicules neufs et d'occasion, a publié pour le deuxième trimestre fiscal un bénéfice net en décroissance de 4% à 285 millions de dollars et 1,72$ par titre, contre 297 millions de dollars et 1,79$ par action sur la période comparable de l'an dernier. Les revenus ont représenté 7,99 milliards de dollars, un record, contre 5,37 milliards de dollars un an plus tôt. Le consensus était de 1,88$ de bénéfice par action et 6,91 milliards de dollars de facturations selon FactSet. Le titre corrige de 8% avant bourse, la déception portant donc sur la rentabilité. Le groupe évoque, lui, une base de comparaison difficile du fait des économies précédemment réalisées durant la pandémie.