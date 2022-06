CarMax dépasse les attentes avec la hausse des prix

(Boursier.com) — CarMax , le détaillant américain en véhicules d'occasion, a annoncé pour son premier trimestre fiscal des bénéfices en déclin, mais supérieurs aux attentes de marché. Les revenus ont progressé au-dessus des anticipations, avec la hausse des prix des véhicules. Le bénéfice net sur ce trimestre clos fin mai 2022 a représenté 252 millions de dollars et 1,56$ par titre, contre 437 millions de dollars un an auparavant. Le consensus FactSet était logé à 1,49$ de bpa. Les revenus se sont appréciés quant à eux de près de 14% en glissement annuel et hors ventes de gros (+21% en données consolidées) pour atteindre 9,31 milliards de dollars, alors que le consensus FactSet était de 9,06 milliards de dollars.