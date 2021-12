CarMax bondit après les comptes

(Boursier.com) — CarMax grimpe en pré-séance à Wall Street, après que le détaillant américain en voitures d'occasion a dépassé les estimations de profits pour le troisième trimestre, avec des bénéfices et des revenus stimulés par une forte demande dans un contexte de pénurie. La société a affiché un bénéfice net de 269,4 millions de dollars, ou 1,63$ par action, pour le trimestre, contre 235,3 millions de dollars, 1,42$ par titre, un an plus tôt. Les revenus ont bondi, sur un record de 8,528 milliards de dollars, contre 5,185 milliards de dollars il y a un an. Le consensus FactSet était de 1,45$ de bpa et 7,378 milliards de dollars de chiffre d'affaires.