Carmat : un pas de plus

(Boursier.com) — Carmat monte de 1% ce lundi à 26,75 euros, alors que le concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde a annoncé la première implantation du coeur artificiel Aeson aux Pays-Bas. La procédure d'implantation a été réalisée par l'équipe de cardiologie dirigée par le Dr Faiz Z. Ramjankhan et le Dr Niels P. van der Kaaij, chirurgiens cardiothoraciques, et le Dr Linda W. van Laake, cardiologue spécialiste de l'insuffisance cardiaque, au centre médical universitaire (University Medical Centre) d'Utrecht, aux Pays-Bas.

L'implantation a eu lieu dans le cadre de l'étude PIVOT européenne et il s'agissait de la toute première implantation d'un coeur artificiel total jamais effectuée aux Pays-Bas. L'UMC Utrecht est l'un des trois centres de transplantation cardiaque néerlandais et le centre d'assistance circulatoire mécanique (ACM) le plus expérimenté, ayant implanté le premier système d'ACM dans le pays en 1993.

"Avec cette implantation, Carmat fait ses premiers pas aux Pays-Bas et étend par la même occasion la couverture géographique de son Aeson" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 45 euros.