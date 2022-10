Carmat : trois publications scientifiques encourageantes pour Aeson

(Boursier.com) — Le concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde, Carmat, annonce la publication de 3 articles dans des revues scientifiques à comité de lecture. Les articles présentent les résultats d'études sur des patients implantés avec le coeur artificiel Aeson. Ils confirment son hémocompatibilité et l'absence d'inflammation liée au dispositif.

Les trois publications scientifiques sont :

- "Bioprosthetic Total Artificial Heart in Autoregulated Mode Is Biologically Hemocompatible: Insights for Multimers of von Willebrand Factor" dans le numéro d'avril 2022 d'Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology,

- "Intermediate-dose prophylactic anticoagulation with low molecular weight heparin is safe after bioprosthetic artificial heart implantation" dans le numéro de septembre 2022 du Journal of Heart and Lung Transplant,

- "Bioprosthetic Total Artificial Heart Implantation does not induce chronic inflammation" parue en octobre 2022 sur le site web d'ASAIO Journal.

"Ces publications scientifiques basées sur les données de notre étude PIVOT confirment l'un des concepts clés du coeur artificiel Aeson, à savoir son hémocompatibilité. L'absence de cisaillement significatif des cellules sanguines circulant dans le dispositif et l'absence d'inflammation chronique évaluée par des biomarqueurs permettent d'utiliser une faible dose d'anticoagulants, inédite dans le domaine de l'assistance circulatoire mécanique. La combinaison de ces facteurs est unique et propre au coeur artificiel Aeson et peut contribuer à un profil de sécurité favorable pour les patients qui en bénéficient en attendant une greffe de coeur. Cet avantage clé nous aidera à plus grande échelle une fois que nous aurons repris et intensifié les implantations à la fois dans le cadre clinique et commercial", commente Stéphane Piat, Directeur général de Carmat.