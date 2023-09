Carmat tiendra une visioconférence le 25 septembre

(Boursier.com) — Carmat , concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce la tenue d'une visioconférence en français pour faire le point sur ses réalisations et perspectives.

Date / heure : Le lundi 25 septembre 2023 à 18h00 (Paris).

La conférence sera animée par :

Stéphane Piat, Directeur général;

Pascale d'Arbonneau, Directrice administrative et financière;

Francesco Arecchi, Directeur du développement du marché mondial;

Pr Christian Latrémouille, Directeur des affaires chirurgicales.