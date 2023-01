Carmat : sous pression après les annonces

(Boursier.com) — Carmat recule de 4,4% ce mardi à 11,35 euros, alors que le groupe a fait le point sur son activité et a communiqué pour la première fois ses objectifs financiers... Carmat a repris les implantations à titre commercial de son coeur artificiel Aeson en novembre 2022. La société poursuit très activement la formation de nouveaux hôpitaux, avec un objectif de 30 centres opérationnels en Europe, majoritairement en Allemagne et en Italie, d'ici la fin de l'année 2023.

En France, Aeson sera mis à disposition des patients par le biais de l'étude EFICAS, qui a démarré en décembre dernier, dans 6 centres : le CHRU de Lille, l'AP-HP GHU Pitié Salpêtrière et l'Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris, le CHU de Rennes, le CHU de Strasbourg, et les Hospices Civils de Lyon. L'objectif est de finaliser l'étude en 2025. La montée en cadence de la production sera progressive et devrait permettre la production de plus de 100 coeurs artificiels en 2023.

Sur la base de ces éléments, Carmat anticipe des ventes de 10 à 13 millions d'euros en 2023.

Par ailleurs, pour accompagner une demande soutenue pour Aeson en Europe, et son lancement commercial aux Etats-Unis, anticipé en 2026, Carmat a prévu la mise en oeuvre d'un plan industriel ambitieux qui devrait lui permettre d'atteindre une capacité de production de 500 prothèses en 2024 et 1.000 prothèses à l'horizon 2027.

Sur la base de ces éléments, Carmat estime pouvoir atteindre son seuil de rentabilité d'ici 5 ans, en 2027.

"La visibilité financière de Carmat est faible (juillet 2023) mais les perspectives nous semblent suffisamment attractives" commente Portzamparc qui réitère sa recommandation 'Acheter' et ajuste son TP de 27,3 à 28,2 euros sur le dossier.