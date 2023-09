Carmat : semestre difficile

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Carmat s'élève à 0,6 million d'euros au 1er semestre 2023. Il correspond à la vente de 3 coeurs Aeson dont 2 dans le cadre commercial et 1 dans le cadre de l'étude clinique EFICAS menée en France.

En dépit de la demande émanant des centres hospitaliers, les implantations d'Aeson ont été limitées par le faible nombre de prothèses disponibles sur la période, du fait de problèmes d'approvisionnement fournisseurs qui ont retardé la montée en cadence de la production telle qu'initialement prévue par la société. Ces difficultés d'approvisionnement ont été largement résolues dès la fin du semestre, ce qui a permis une montée en cadence progressive de la production au cours de l'été.

Les dépenses d'exploitation ont été maîtrisées de sorte que la perte d'exploitation ressort à -25,9 ME au titre du 1er semestre 2023, du même ordre que celle du 1er semestre 2022 (-25,1 ME).

Après prise en compte du résultat financier (-1,7 ME) et du Crédit d'Impôt Recherche (+1 ME), la perte nette du 1er semestre 2023 s'élève à -26,7 ME (-26 ME au 1er semestre 2022).

Finances

Carmat a par ailleurs amorcé, comme prévu, le remboursement des PGE (prêts garantis par l'Etat), contractés au dernier trimestre de 2020, avec un 1er remboursement semestriel de 0,6 ME au mois d'avril.

L'endettement financier net au 30 juin 2023 s'établit à 32,7 ME.

Stratégie et perspectives

Forte d'un stock d'une vingtaine de coeurs Aeson à date, et avec une production désormais normalisée à plus de 10 coeurs par mois, la société a pu, ces dernières semaines, encourager la trentaine d'hôpitaux formés à reprendre très activement le "screening" des patients en vue d'une implantation, tant dans le cadre commercial en Europe, que dans le cadre de l'étude EFICAS en France.

Sur la base du nombre de patients éligibles à Aeson déjà identifiés par les centres actifs, Carmat anticipe une forte accélération imminente de ses ventes, et prévoit ainsi un chiffre d'affaires de l'ordre de 4 à 6 ME sur le second semestre 2023, ce qui la positionnera idéalement pour une croissance soutenue de ses ventes en 2024.

Cette accélération sera renforcée dans les mois à venir par le démarrage progressif des ventes dans de nouveaux pays, dont 8 d'ores et déjà en cours d'activation en : Autriche, Grèce, Slovénie, Croatie, Serbie, Suisse, Israël et Arabie Saoudite.

Compte tenu de ses réalisations au 1er semestre 2023 et de ses avancées récentes, Carmat réitère sa confiance dans l'atteinte des objectifs clés de sa feuille de route stratégique :

- développement avec succès des ventes en Europe ;

- capacité de production de 500 coeurs par an en fin d'année 2023 ;

- 30 centres commerciaux opérationnels en fin d'année 2023 ;

- accélération des implantations dans le cadre de l'étude EFICAS en France ;

- soumission du dossier d'obtention de "PMA" (Etats-Unis) d'ici fin 2026.

Carmat entend également à court-terme, sécuriser des ressources financières permettant l'extension de son horizon financier au-delà du mois d'octobre 2023.